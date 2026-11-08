Confedilizia: “La proprietà immobiliare privata può fare la differenza a Messina”

Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica di Confedilizia

Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica di Confedilizia

Messina cresce nell’accoglienza: la proprietà immobiliare privata può fare la differenza

Il dibattito sull’andamento del turismo offre l’occasione per riflettere sul percorso di Messina e sulle scelte necessarie per consolidarne l’attrattività. I numeri descrivono una città che deve ancora esprimere pienamente il proprio potenziale, ma nella quale la maggiore fruibilità degli spazi pubblici, le aree pedonali e la restituzione di luoghi affacciati sul mare stanno contribuendo a creare condizioni più favorevoli all’accoglienza. Sono trasformazioni che acquistano ulteriore valore quando incontrano la capacità dei privati di investire e partecipare allo sviluppo urbano.

Per Confedilizia Messina, la proprietà immobiliare privata è una componente essenziale di questo percorso. Dietro un’abitazione ristrutturata e destinata all’ospitalità vi sono spesso famiglie che impiegano risparmi, sostengono costi di manutenzione e scelgono di valorizzare un bene nel quale si concentra una parte importante della propria sicurezza economica. Un investimento che può produrre benefici anche per il quartiere, attraverso il lavoro di artigiani, professionisti, commercianti e operatori dei servizi. L’ospitalità nelle abitazioni consente inoltre di distribuire le opportunità sul territorio. Dal centro ai villaggi, dalle aree costiere ai nuclei collinari, il patrimonio esistente può offrire esperienze di soggiorno differenti, legate all’identità dei luoghi. Recuperare un immobile poco utilizzato può significare restituirgli una funzione, migliorarne la qualità e contribuire alla cura del contesto urbano, senza ulteriore consumo di suolo. Questa prospettiva richiede una visione nella quale alberghi, strutture extralberghiere e locazioni turistiche concorrano, con caratteristiche e discipline proprie, a rendere più completa l’offerta cittadina. Il visitatore deve poter scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze; la città deve poter contare su un’accoglienza diversificata, regolare e qualificata. Anche la lettura dei dati merita attenzione.

Il rapporto comunale “Messina in cifre 2025” segnala che dal 2025 le rilevazioni complessive comprendono gli alloggi privati in affitto, rendendo i totali non direttamente confrontabili con quelli dell’anno precedente. È un elemento utile per conoscere meglio il contributo della proprietà privata e programmare sulla base di informazioni omogenee. Valorizzare questo contributo significa affrontare i temi che Confedilizia pone al centro della propria azione: tutela del risparmio immobiliare, certezza delle regole, sostenibilità fiscale e libertà di scelta del proprietario. Chi mette a disposizione una casa deve poter comprendere gli adempimenti, programmare le spese e confidare in un quadro stabile. Semplificazione amministrativa e contrasto all’irregolarità possono procedere insieme, sostenendo chi opera correttamente.

In questo quadro, il peso dell’IMU e una TARI coerente con l’effettiva produzione di rifiuti sono questioni che incidono sulla sostenibilità degli investimenti. Così come è importante rendere riconoscibile il rapporto tra le risorse dell’imposta di soggiorno e il miglioramento dell’accoglienza: informazioni, decoro, accessibilità e servizi rappresentano un beneficio per gli ospiti e per i residenti. Gli interventi sulla città possono trovare nella proprietà diffusa un alleato capace di moltiplicarne gli effetti. Uno spazio pubblico riqualificato rende più interessante un quartiere; un edificio recuperato contribuisce a consolidarne il miglioramento. Per questo è utile accompagnare il percorso avviato con strumenti che favoriscano manutenzione, efficienza energetica e accessibilità degli immobili, attraverso misure sostenibili anche per i piccoli proprietari. L’attenzione all’ospitalità deve inserirsi in una politica complessiva dell’abitare. Locazione turistica, contratti residenziali, canone concordato e alloggi per studenti rispondono a domande diverse, tutte rilevanti per Messina.

Per ampliare l’offerta occorre creare fiducia: tutela del credito, tempi certi nel recupero dell’immobile e incentivi alla locazione regolare possono incoraggiare i proprietari a rimettere in circolo abitazioni oggi inutilizzate. Nell’accoglienza resta essenziale anche il rispetto della tranquillità condominiale e della corretta gestione degli spazi comuni. Confedilizia Messina propone di sviluppare queste opportunità attraverso un confronto stabile con l’amministrazione e gli operatori. Collegare la promozione della città all’offerta di ospitalità, programmare gli eventi con anticipo e valorizzare itinerari culturali, marittimi e naturalistici può favorire soggiorni più lunghi e distribuiti durante l’anno. La qualità dello spazio pubblico e la fiducia di chi investe nel patrimonio privato possono sostenersi reciprocamente. È su questa collaborazione che Messina può costruire un’accoglienza più forte, capace di trasformare le proprie risorse in opportunità economiche e in una migliore qualità della vita.

A chi spetta la levigatura del pavimento dell’appartamento locato?

In tema di locazione d’immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione a carico del conduttore ex art. 1609 cod. civ., non rientra la levigatura del pavimento, se la necessità di ripristino è conseguente al normale deterioramento per uso e vetustà.

Supercondominio: delibera approvata con tabelle millesimali errate, è impugnabile?

Nel supercondominio, la nullità o annullabilità della deliberazione assembleare per difetto dei quorum costitutivi o deliberativi non può derivare dalla sola incompletezza o inattendibilità della tabella millesimale supercondominiale. In ipotesi d’impugnazione il giudice deve, infatti, accertare in concreto, alla luce dell’art. 1136 cod. civ., se, una volta ricostruiti i corretti valori proporzionali delle unità immobiliari (o dei singoli condominii rappresentati), le maggioranze richieste dalla legge risultino effettivamente mancanti (in questo senso anche la recente Cassazione civile, sez. II, 18.6.2026, n. 20676).(da Confedilizia Notizie)