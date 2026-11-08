Il Messina vince a Niscemi: decide Sarao su rigore, sei vittorie su sei in trasferta

La squadra di Torrisi espugna il campo della capolista. Un'altra prova d'orgoglio dopo la pesante penalizzazione

Un’altra prova d’orgoglio dopo la pesante penalizzazione. E sei vittorie su sei in trasferta. La squadra di Alfio Torrisi espugna il campo della capolista, al “Pontelongo”, nella nona giornata del girone B di Eccellenza. A decidere la gara è un calcio di rigore nel primo tempo, calciato dall’attaccante Manuel Sarao. E la partita termina con il punteggio di 0-1.

A sostenere i biancoscudati circa 200 sostenitori del Messina in trasferta. E si tratta, per l’Acr, dell’ottava vittoria consecutiva in trasferta tra campionato e Coppa Italia.

Ottima prova difensiva del Messina e un finale nervoso

L’episodio decisivo avviene al 27′ del primo tempo quando l’arbitro Buzzelli decreta la massimo punizione in favore degli ospiti per un intervento irregolare in area nissena. Da corner di Kragl, una trattenuta in area di Della Guardia nei confronti di La Spada. Sarao mira all’angolo: il portiere intuisce ma la palla arriva in rete.

Nella ripresa, il Niscemi insegue il pari con traversoni e giocate individuali. Ma il Messina tiene bene il campo con ordine e concede pochissimo alla squadra di Nicolò Terranova. Dopo cinque minuti di recupero e un finale agonisticamente acceso, l’arbitro fischia. E il Messina torna dalla trasferta con i tre punti.

L’espulsione di Valença è arrivata al 44′ della ripresa, per un fallo di reazione e doppia ammonizione, lasciando i padroni di casa in dieci. Cinque gli ammoniti: Tanasa per il Messina e quattro calciatori del Niscemi.

Il Messina vince sempre in trasferta, ma ha la spada di Damocle della penalizzazione

Con questo successo esterno, i biancoscudati confermano una straordinaria continuità di rendimento in trasferta. In campionato, però, tutto dipenderà dall’esito del ricorso sulla penalizzazione. Sul campo il Messina è primo con quattro punti di vantaggio proprio sul Niscemi, ma a causa di una penalizzazione di venti punti si ritrova ultimo con appena tre punti in classifica.

Niscemi: Florulli, Brancato (87′ Stradella), Maydana, Valenca, Intzidis, Della Guardia (71′ Dalla Valle), Bojang (71′ Hardes), Currò (62′ Idoyaga), Dos Santos, Viegas, Vincenzi (53′ Pace). A disposizione: Di Franco, Sorce, Veltri, Kieling. Allenatore: Nicolò Terranova.

Messina: Coco, Tanasa, Sbuttoni, Blondett, Pellegrino, La Spada (63′ Sartore), Langone (63′ Zampa), Kragl (81′ Doni), Passiatore, Bonanno (76′ Bollino), Sarao. A disposizione: Calabrese, Bontà, Palumbo, Varela, Giunta. Allenatore: Alfio Torrisi.

Reti: 27′ Sarao (M).

Note: Espulso al 44′ st Valença (N). Ammoniti: al 26′ pt Della Guardia (N), al 7′ st Vincenzi (N), al 23′ st Tanasa (M), al 33′ st Valença (N), al 38′ st Intzidis (N). C

Arbitro: Mattia Buzzelli di Avezzano.

Foto dalla pagina Fb dell’Acr Messina.