Conferenza di Messina, “riforma interna proceda insieme ad allargamento”

La dichiarazione congiunta sul futuro dell'Europa al termina della sessione ministeriale a porte chiuse

“Un’Europa unificata, democratica, sovrana e prospera rimane il nostro futuro comune, oggi come ieri”. E’ quanto emerso dalla dichiarazione congiunta sul futuro dell’Europa pubblicata al termine della sessione ministeriale a porte chiuse a cui hanno preso parte tutte le delegazioni dei Paesi UE, candidati e potenziali candidati riunite a Taormina in occasione della seconda giornata delle Celebrazioni per i 70 anni della Conferenza di Messina e Taormina. Nella Dichiarazione finale i rappresentanti dei paesi europei hanno ribadito come il processo di riforma interna dell’Unione europea dovrà essere portato avanti separatamente, ma in parallelo con il processo di allargamento. In questo modo l’UE sarà pronta a completare efficacemente un allargamento basato sul merito, come una priorità geopolitica e un investimento strategico in pace, sicurezza e prosperità per l’intero continente.

La giornata è proseguita a Palazzo Corvaja con una ricca serie di dibattiti e tavole rotonde aperte al pubblico, con la partecipazione di esponenti di primo piano del mondo politico, accademico e giornalistico europeo. Nel corso della mattinata i dialoghi hanno visto al centro i temi del Mediterraneo allargato e dell’integrazione europea per poi lasciare spazio, nel pomeriggio, ad un focus sulla Difesa e Sicurezza e al dibattito sul tema dell’allargamento dell’Unione e dei suoi confini.

Promosse dalla Regione Siciliana, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Fondazione Taormina Arte Sicilia e i Comuni di Messina e Taormina, con il supporto della Commissione Europea e sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, le Celebrazioni per i 70 anni della Conferenza di Messina e Taormina – ideate e promosse da Antonella Ferrara, Presidente e Direttore artistico di Taobuk – si svolgono nell’ambito della XV edizione di Taobuk – Taormina International Book Festival, diretto dalla stessa Ferrara, e riunisce Ministri degli Esteri dei Paesi europei, rappresentanti delle istituzioni e intellettuali da tutta Europa per riflettere, a partire da questo anniversario, sul futuro, le sfide e le opportunità dell’Unione Europea.

Articoli correlati