Il concetto condiviso di scuola e la situazione messinese. Iniziativa Cisl

Una giornata di studio trasversale a tutte le figure presenti nel mondo della scuola. “Verso un concetto condiviso di Scuola”, è il titolo che la Cisl Scuola di Messina ha voluto dare all’iniziativa che si terrà domani, con inizio alle ore 8.30 presso il salone conferenze del Royal Palace Hotel di via Tommaso Cannizzaro a Messina.

Una iniziativa che si colloca nell’ambito delle attività programmate in occasione della Giornata nazionale RSU e delegati promossa dalla Cisl Scuola per dare un senso di continuità a un'esperienza giunta già al terzo anno e che segue di pochi mesi due eventi particolarmente significativi come quello della firma del nuovo Contratto nazionale di lavoro e quello del rinnovo triennale della RSU. Tema dell’iniziativa è il concetto di condivisione che sarà introdotto dal segretario generale della Cisl Scuola Messina, Carmelo Cardillo. Interventi programmati sono quelli della segretaria generale Cisl Scuola Sicilia, Francesca Bellia, del segretario generale della Cisl Messina, Tonino Genovese e dall’esperta professoressa Donatella Lo Bosco.

Sarà l’occasione anche per fare il punto sulla situazione scuole a Messina e provincia.