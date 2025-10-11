Conoscenza del passato e competenze digitali, dalla scoperta all’innovativo master al Dicam

Il percorso in digital humanities di Unime, dopo la scoperta della rara edizione di libro seicentesco

“La digitalizzazione non è una semplice operazione tecnica ma un processo complesso che richiede competenze specialistiche in ambito umanistico e digitale. È qui che si colloca il futuro delle discipline umanistiche, capaci di coniugare memoria e innovazione”. Così la professoressa Monica Bocchetta, docente di Storia del libro al Dipartimento di civiltà antiche e moderne di UniMe, commenta la scoperta della rara edizione seicentesca della “Vita di Santa Rosalia” effettuata nella biblioteca universitaria durante gli interventi di riordino e digitalizzazione.

Master di II livello

Proprio in questa direzione si muove il nuovo Master di II livello in “Digital Humanities. Il patrimonio culturale nell’ecosistema digitale”, attivato dal DiCAM dell’Università di Messina per l’anno accademico 2025/2026 (iscrizioni aperte fino al 17 novembre: https://www.unime.it/bandi/bando-di-concorso-lammissione-al-master-di-ii-livello-digital-humanities-il-patrimonio).

Digital Huimanities

Il Master si propone di formare professionisti in grado di valorizzare, gestire e comunicare il patrimonio culturale attraverso le tecnologie digitali, unendo la solidità della formazione umanistica con le competenze dell’innovazione tecnologica.

Il percorso nasce in continuità con le esperienze già avviate nel Dipartimento. Da due anni, ad esempio, grazie all’impegno della professoressa Mariangela Monaca e al coordinamento della professoressa Daniela Novarese, delegata della rettrice all’Archivio storico d’Ateneo, il CdS magistrale in Scienze storiche promuove un corso di formazione (40 ore) sugli “Strumenti digitali per gli archivi storici”, offrendo ai partecipanti l’opportunità acquisire competenze pratiche nella ricerca storica e nel trattamento digitale delle fonti.

“La recente scoperta della Vita di Santa Rosalia è un esempio perfetto di come la conoscenza del passato e le competenze digitali possano incontrarsi – spiega la professoressa Bocchetta –. Con il nuovo Master vogliamo formare figure in grado di costruire questo dialogo, indispensabile per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale”.