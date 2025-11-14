Conservatorio Corelli. Il 18 novembre l’inaugurazione dell’anno accademico

Poi il concerto dell'Orchestra Sinfonica

Si terrà martedì 18 novembre con inizio alle 18.30 al Teatro Vittorio Emanuele la cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico del Conservatorio Corelli di Messina.

I particolari dell’inaugurazione, che vedrà l’intervento della senatrice Maria Alessandra Gallone, delegata Afam (Alta formazione artistica musicale e coreutica) del Ministero dell’Università e della Ricerca, sono stati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Teatro.

Presenti all’incontro con i giornalisti il presidente del Corelli, Egidio Bernava Morante, il direttore maestro Antonino Averna, il vice direttore Matteo Pappalardo, il componente del Cda Carmelo Mobilia ed il presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro.

“Il Conservatorio è l’istituzione di alta formazione della musica della città e per la città- ha dichiarato il presidente Bernava- Possiamo definirla l’università della musica ed è per noi motivo di grande orgoglio inaugurare l’anno accademico con un evento che si concluderà con il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Corelli. Sul palco ci saranno 60 studenti e sarà una gioia ascoltarli. Sottolineo che il Conservatorio non è solo lirica, ma anche pop, rock, jazz e tanto tanto altro. Non è un caso che l’inaugurazione l’abbiamo voluta aperta a tutta la città e invitiamo tutti al Vittorio Emanuele”.

Per la prima volta il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Corelli sarà diretto, come spiegato dal maestro Antonino Averna da due studenti del Conservatorio, Coralie Camuti e Antonino Scandurra. “Il Corelli è l’unico conservatorio della Sicilia, insieme a Palermo ad avere un corso di direttori d’orchestra, un vanto per la città- ha aggiunto Averna- Ci saranno anche due solisti, Maria Chiara Giordano al corno e Andrea Cannata al pianoforte”.

Con la cerimonia di martedì 18 novembre si consolida la sinergia tra il Corelli ed il Vittorio Emanuele, come sottolineato dal presidente Orazio Miloro: “Un dialogo ed un percorso importante con l’alta istituzione che si occupa della formazione musicale. L’inaugurazione sarà anche un modo per incontrare quegli studenti che, ci auguriamo potranno essere futuri protagonisti del palcoscenico del Teatro”.

La sinergia tra Teatro e Conservatorio porterà alla coproduzione, nel 2026 del Rigoletto, in programma al Vittorio Emanuele, frutto di una collaborazione che già con la Cavalleria Rusticana ha registrato un importante successo.

L’inaugurazione di martedì 18 avrà inizio alle 18.30 con gli interventi della dirigenza del Corelli e delle autorità. A seguire l’atteso concerto dell’Orchestra Sinfonica del Corelli (musiche di Richard Strauss e Beethoven). L’ingresso è libero.