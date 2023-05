Consiglio comunale, lo stallo prosegue tra surroga, presidenza e il caso Croce - Tempostretto

Sabato la surroga di De Leo, lunedì la votazione per il presidente, ma La Fauci chiede se sia legittimo votare anche i vice. E intanto tiene banco il caso dell'incompatibilità

MESSINA – Sono settimane particolari in Consiglio comunale. Ormai quasi un mese fa, l’elezione per il nuovo presidente dopo le dimissioni di Cateno De Luca si è conclusa con un nulla di fatto. La maggioranza si è spaccata, accartocciandosi su se stessa e perdendo altri due elementi dalle proprie liste e i due consiglieri di Prima l’Italia. Per un’alleanza in frantumi, però, dall’altra parte risponde un’opposizione che non è riuscita a trovare la quadra sul nome da votare, per conquistare una presidenza del Consiglio che avrebbe cambiato le carte in tavola, a livello politico, anche nei rapporti con il sindaco Federico Basile.

Pd ago della bilancia

L’ago della bilancia resta il Pd. Più volte nei giorni scorsi è stato detto, anche dai diretti interessati, che i due consiglieri Felice Calabrò e Antonella Russo si trovano esattamente al centro tra un fronte di 15, rappresentato dai consiglieri rimasti nelle liste legate a Basile, e i 15 “dall’altra parte”, cioè i consiglieri di centrodestra e del gruppo misto, oltre a Giovanni Caruso di “De Domenico sindaco”. Intanto, però, è arrivata la pec di dimissioni di Alessandro De Leo, che ha attivato le procedure per un’altra surroga (subentrerà Giuseppe Schepis) e ritardato, di fatto, la possibile convocazione di un nuovo Consiglio per l’elezione dell’ufficio di presidenza, propedeutico al prosieguo dei lavori.

Lunedì si vota per il presidente

E mentre il tempo stringe su vari ambiti, con il bilancio da approvare e con esso la Tari, la surroga sarà discussa sabato sera, mentre lunedì si procederà, almeno sulla carta e solo nel caso in cui si sia trovato l’accordo sul nome, alla votazione del nuovo presidente. La convocazione arriva, come da regolamento, da Nello Pergolizzi, già presidente vicario e nome della maggioranza per la presidenza e nel documento si legge che si procederà all’elezione anche dei due vice, il vicario e il supplente.

La domanda di La Fauci

Ma è Giandomenico La Fauci a sollevare una questione, inoltrando richiesta di parere all’ufficio della segretaria generale Rossana Carrubba: “L’articolo 14 comma 4 del regolamento interno del consiglio comunale testualmente recita: Il Vice presidente Vicario, nei casi di cui al comma 3, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi della cessazione del Presidente, provvede a convocare il Consiglio, che si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione, per l’elezione del nuovo Ufficio di Presidenza. Alla luce di ciò lo scrivente chiede di esprimere un parere rispetto alla legittimità della suddetta convocazione stante il sopracitato articolo che, invece, consentirebbe di convocare il Consiglio esclusivamente per l’elezione del nuovo ufficio di presidenza. Inoltre, non essendo ad oggi costituito il plenum dei Consiglieri comunali, ci si chiede come possa essere convocata una seduta del Consiglio Comunale al netto di altra convocazione (27/05/23) per la surroga del consigliere dimissionario onorevole Alessandro de Leo”.

L’incompatibilità di Croce: si attende

Ma non bisogna dimenticare un’altra questione, quella legata a Maurizio Croce: è o non è incompatibile? Pergolizzi ha chiesto prima il parere alla segretaria generale, ora lo chiederà a Regione e Anac. Qualora dovesse risultare incompatibile e in caso di dimissione dell’ex candidato sindaco, subentrerebbe Alessandro Russo, dalla lista “De Domenico sindaco” e in quota centrosinistra. La bilancia penderebbe in maniera differente, nel confronto tra maggioranza e opposizione attualmente in stallo? Sicuramente servirebbe un’altra surroga per ricomporre (di nuovo) il Consiglio, con tutto ciò che ne consegue a livello di tempi.