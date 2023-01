Messina. Consiglio comunale, Rosaria D'Arrigo lascia "Basile sindaco" - Tempostretto

Scossone in maggioranza. Dopo Oteri, cambia anche la consigliera che passa al gruppo misto

MESSINA – La maggioranza per Basile perde pezzi. Arriva il quinto cambio di casacca in Consiglio comunale, il primo del 2023. E la lista che cede un consigliere è proprio la “Basile sindaco”, una delle due strettamente legate al primo cittadino. La consigliera che lascia la maggioranza e si inserisce nel gruppo misto è, infatti, Rosaria D’Arrigo.

D’Arrigo dopo Oteri

Si tratta di una delle debuttanti in Consiglio, approdata a Palazzo Zanca grazie allo “scorrimento” della lista dopo “l’uscita” dei tre assessori Massimiliano Minutoli, Carlotta Previti e Dafne Musolino, poi diventata senatrice. Adesso D’Arrigo entra nel misto ed è il secondo consigliere strettamente collegato alla maggioranza che saluta la coalizione, dopo l’addio di Cosimo Oteri, anche lui ex “Basile sindaco”, che ha riportato in Aula Forza Italia.

L’ufficialità si avrà martedì 10 gennaio durante la sessione di lavori del Consiglio comunale convocata per le 13.

