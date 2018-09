De Luca smentisce la nomina “politica” di Russo, le carte dicono il contrario

Il sindaco De Luca chiede una smentita ai sensi di legge. E lo fa attraverso uno dei consueti post facebook in cui riprende e, appunto, smentisce la notizia della consulenza esterna non gratuita data all’ingegnere Leonardo Russo per il Piano di razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico. Un incarico da 15 mila euro, che con Iva e Cassa previdenziale costa al Comune 19 mila euro, per mettere in piedi il nuovo piano di esercizio invernale che Atm e Comune presenteranno alla città venerdì mattina. Un incarico che si somma ad una precedente consulenza che risale al periodo del ballottaggio e che costa al Comune circa 30 mila euro ( VEDI QUI ).

Ecco cosa scrive il sindaco De Luca:

«Apprendo dagli organi di stampa che io avrei nominatoun consulente a pagamento per un importo di € 39 mila euro più IVA nella persona dell’ing. Leonardo Russo. Non c’è cosa più falsa di questa notizia! Il 19 giugno 2018 il dirigente del dipartimento mobilità ha incaricato l’ing. Russo quale supporto tecnico per l’aggiornamento del piano trasporti per un importo di € 25 mila più Iva. Preciso che eravamo in pieno ballottaggio e che il sindaco era Accorinti. Il 25 settembre 2018 il dirigente del dipartimento mobilità ha integrato tale incarico informando preventivamente il vice sindaco con delega ai trasporti per un importo di € 15 mila più iva. Non comprendo quale sarebbe la notizia se non la classica azione mistificatoria in assenza di notizie più utili per i lettori. Preciso che ho avuto modo di conoscere l’ing. Russo e di averne apprezzato la professionalità non essendo la sua notoria appartenenza al movimento 5 stelle ostativa per collaborare con la nostra amministrazione. Chiedo agli organi di stampa che hanno dato la falsa notizia di procedere alla presente smentita ai sensi di legge».

Il sindaco parla di una notizia falsa, ma di fatto conferma che i due incarichi sono stati conferiti al professionista. E’ vero che il 19 giugno il sindaco non era De Luca, così com’è vero che era il periodo clou che ha portato al ballottaggio. E dalla determina siglata dal dirigente del Dipartimento Mobilità Mario Pizzino si evince chiaramente che non c’è alcun indirizzo politico per il conferimento dell’incarico e appare come un’iniziativa del Dipartimento per esigenze lavorative legate alla necessità di aggiornare i progetti del Piano sicurezza stradale.

Un conferimento di consulenza esterna che l’amministrazione De Luca non ha comunque ritenuto di dover ritirare, considerato che uno dei primissimi atti della giunta fu un atto di indirizzo a tutti i dirigenti che chiedeva la revoca di tutti i provvedimenti assunti durante la campagna elettorale, a meno che non fossero urgenti e indifferibili ( VEDI QUI )

Il sindaco spiega poi che il 25 settembre sempre il dirigente Pizzino ha integrato tale incarico con gli ulteriori 15 mila euro per il Piano Atm, informando preventivamente il vice sindaco. Ma in questo caso le carte dicono il contrario: è stato il vicesindaco e assessore alla Mobilità Mondello a chiedere al dirigente Pizzino di conferire quell’ulteriore incarico all’ingegnere Russo. E non viceversa. Lo testimonia una nota del 5 settembre firmata da Mondello che viene citata in premessa nella determina del 25 di Pizzino. Quindi è stata una chiara volontà dell’amministrazione De Luca che ha deciso di investire nella collaborazione dell’ingegnere Russo.

I fatti sono chiari e sono tutti messi nero su bianco negli atti ufficiali di Palazzo Zanca. Senza notizie false e senza mistificazioni della realtà.

Francesca Stornante