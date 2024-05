Tragedia sfiorata a Savoca, turista precipita in una scarpata mentre scatta foto

Soccorso dai vigili del fuoco, è stato trasportato dal 118 in ospedale per accertamenti

SAVOCA – Ha perso l’equilibrio mentre era intento a scattare alcune fotografie, precipitando per una ventina di metri una scarpata. Una disattenzione che poteva costare carissima ad un tedesco 70enne, giunto oggi a Savoca con una comitiva di turisti. L’uomo, era appoggiato ad un parapetto in via Chiesa Madre quando ha perso l’equilibrio mentre era intento a scattare alcune foto, cadendo nel dirupo sottostante. Il “volo” di parecchi metri, per fortuna, è stato attutito dalla vegetazione.

I componenti del gruppo che erano con lui hanno subito lanciato l’allarme, raccolto da un cittadino savocese e subito dopo dall’assessore Sergio Trimarchi. I due, assieme al responsabile della comitiva, hanno quindi cercato di raggiungere l’uomo, dolorante ma vigile, da un sentiero laterale. Nel frattempo sono stati allertati i Vigili del Fuoco di Letojanni e il personale del 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di S. Alessio. L’uomo è stato quindi soccorso e trasportato in barella fino all’ambulanza. Da qui la corsa in ospedale per maggiori accertamenti, ma le sue condizioni non sembrano preoccupanti.