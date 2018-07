Consulenze all'Ars, Corte dei Conti chiede atti ad Ardizzone e Rinaldi

L'ex presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone e l'allora Questore Franco Rinaldi sono finiti sotto la lente della Corte dei Conti per dei contratti di consulenza sottoscritti durante la passata legislatura regionale.

Per Ardizzone, cui viene chiesto conto di 360 mila euro per contratti in cui "non viene indicato l'oggetto né le ragioni", l'accertamento della Corte dei Conti è un atto dovuto che accoglie con serenità, preparandosi a produrre tutta la documentazione necessaria.

Insieme ai due deputati messinesi, la magistratura contabile sta scandagliando le consulenze siglate dall'oggi sindaco di Catania Salvo Pogliese, Giuseppe Lupo, Antonio Venturini, Nino Oddo e Paolo Ruggiello.

Si ipotizza un danno erariale complessivo di 900 mila euro.