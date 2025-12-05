 Contenzioso tra Cas e Tosa Appalti, raggiunta l'intesa

Redazione

venerdì 05 Dicembre 2025 - 12:50

Lo annuncia il presidente del Cas, senza specificare i termini dell'accordo

“Le parti hanno raggiunto un’intesa sulla vertenza, che consentirà a breve di ripristinare la piena agibilità finanziaria del Consorzio, il pagamento delle retribuzioni del personale e la regolarità di tutte le attività di gestione delle tratte”.

Lo dice il presidente del Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, in merito al contenzioso nato con la Tosa Appalti srl per i lavori di pavimentazione dell’autostrada A 20 Messina – Palermo.

L’intesa è stata raggiunta ieri nel corso di un tavolo di confronto, convocato dalla prefetta di Messina, Cosima Di Stani.

