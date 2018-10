Beppe Picciolo: Caro sindaco la situazione è grave, il dissesto è l'unica via

L’unico leader di forze politiche a prendere ufficialmente posizione sulla situazione di Palazzo Zanca è il segretario regionale di Sicilia Futura, Beppe Picciolo, che nel week end ha partecipato alla Leopolda sicula, quella organizzata da Davide Faraone.

Per Picciolo ci sono pochi dubbi: Messina è al default ed è l’unica strada da seguire.

“La soluzione per evitare il dissesto a Messina: forse quella che sta pensando di utilizzare il Governo Nazionale....stampare denaro FASULLO per pagare i debiti accumulati – scrive su facebook- E promettere cose irrealizzabili e non sostenibili economicamente!!! Caro Sindaco la gravità della tua analisi economica impone scelte serie ed obbligate! Non fare gli errori Romani.... promettendo cose che non potrai mantenere a meno che , come il grande Totò , non ti mettessi a battere nuovamente monetaa Messina ( come gloriosamente era un tempo!). Il DISSESTO rappresenta la VIA corretta per ripartire con onestà e rigore! Ai Cittadini , che già avrebbero le tasse al massimo per il piano di riequilibrio , non cambierebbe proprio nulla se si azzerasse tutto e si liberasse il campo da errori ed ambiguità del passato! E se qualcuno ha frodato o imbrogliato ( e mi riferisco a tutti quelli che hanno mal gestito negli anni questo disastro economico ) che questa volta si trovino gli artefici inchiodandoli alle loro responsabilità . Senza se e senza ma”