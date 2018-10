De Luca: Vorrei fare il sindaco, son costretto a fare il macellaio, il daziere

A conclusione di una giornata trascorsa tra i guai dell’Atm, gli incontri con i dirigenti che hanno consegnato il quadro dei debiti, l’incontro con gli interinali Atm, la consegna delle case per Capacity, il sindaco ha fatto un post:

“VORREI FARE IL SINDACO e non il macellaio, il daziere o il ragioniere;

invece sono costretto a fare il MACELLAIO perché devo dire no ai ragazzi dell’interinale e ridurre la spesa nel mondo dei servizi sociali con tanti posti di lavoro che saltano;

Invece sono costretto a fare il DAZIERE soprattutto per conto dello Stato per far pagare le imposte ed i tributi a quel 50% della comunità che non li paga ed una parte non ha la possibilità di farlo;

Invece sono costretto a fare il RAGIONIERE perché abbiamo ereditato il disastro economico finanziario ed in prima persona sto cercando di mettere riparo nel difficile tentativo di evitare il dissesto finanziario;

Spero che passi al più presto questa fase di sputi in faccia per conto di chi ha amministrato prima di me e che possa al più presto occuparmi di come rendere Messina bella protagonista e produttiva.