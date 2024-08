Continua la protesta della Curva Sud: “Linea dura ad oltranza”

La Curva Sud come anticipato non sarà presente al Franco Scoglio e prepara un'altra manifestazione per il 28 agosto

MESSINA – I gruppi della Curva Sud Messina comunicano che la linea dura attuata contro la famiglia che dirige la presidenza del Messina calcio continuerà ad oltranza. “Come già anticipato – si legge nel comunicato – non presenzieremo i gradoni del Franco Scoglio fin quando questi pseudo imprenditori non lasceranno la guida dell’Acr Messina continuando a prendere in giro una intera città. Invitiamo chi ama davvero il Messina calcio ad unirsi nel manifestare il proprio amore verso la nostra unica fede biancoscudata”.

Manifestazione mercoledì 28 agosto

Dopo quelle del 23 luglio altra manifestazione indetta per mercoledì 28 agosto alle ore 18:30 a piazza Unità d’Italia. “Contro chi incresciosamente continua a tenere in ostaggio il Messina calcio – scrivono i tifosi organizzati – Siamo stanchi delle innumerevoli prese in giro che ormai da mesi tengono banco sulle testate giornalistiche cittadine e non solo che non fanno altro che aumentare il nostro malumore nei confronti di questa famiglia. Messina merita rispetto, non un passo indietro contro chi calpesta e deride la nostra passione e il nome della nostra città”.

Articoli correlati