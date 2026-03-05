 Conto Termico 3.0, "scongiurare false partenze e garantire risorse adeguate"

Conto Termico 3.0, “scongiurare false partenze e garantire risorse adeguate”

Redazione

Conto Termico 3.0, “scongiurare false partenze e garantire risorse adeguate”

giovedì 05 Marzo 2026 - 09:00

Il presidente nazionale di Angaisa, Maurizio Lo Re, interviene dopo la sospensione delle domande

Angaisa – l’associazione nazionale dei distributori idrotermosanitari aderente a Confcommercio e a Federcostruzioni – esprime forte preoccupazione per la sospensione temporanea del portale del Conto Termico 3.0, annunciata dal GSE – Gestore dei Servizi Energetici.

A poco più di un mese dall’apertura del portale, sono infatti pervenute oltre 3.300 domande per circa 1,3 miliardi di euro, a fronte di una dotazione finanziaria annua pari a 900 milioni (500 milioni destinati agli investimenti di privati e imprese, 400 milioni riservati alle Pubbliche Amministrazioni).

Secondo le prime indicazioni del MASE, circa l’85% delle richieste riguarderebbe interventi promossi dai Comuni con meno di 15.000 abitanti, che nella nuova versione del Conto Termico possono accedere a incentivi fino al 100% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

Per ANGAISA questa situazione rischia di trasformarsi in una “falsa partenza” per uno strumento che la filiera impiantistica considera strategico, soprattutto in una fase storica in cui il progressivo ridimensionamento dei bonus edilizi ha reso ancora più importante la presenza di meccanismi di incentivazione stabili e accessibili per cittadini e imprese.

ANGAISA sottolinea quindi la necessità di garantire un’adeguata copertura finanziaria alla misura, evitando che eventuali criticità nella gestione delle risorse o nella fase di avvio possano limitare l’efficacia dello strumento o generare ulteriori incertezze nel mercato.

In particolare, ANGAISA sottolinea l’importanza di preservare l’equilibrio tra le diverse categorie di beneficiari, garantendo il pieno mantenimento delle risorse destinate agli investimenti di famiglie e imprese per questi interventi di efficientamento energetico.

“Bisogna evitare che il Conto Termico 3.0 si trasformi in un clamoroso flop che rischierebbe di compromettere la fiducia di imprese e operatori del settore” – dichiara Maurizio Lo Re, presidente nazionale ANGAISA – “Questo incentivo rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere la riqualificazione energetica degli edifici e per dare nuovo impulso al mercato. È quindi essenziale che la sospensione annunciata dal GSE sia davvero breve e che si arrivi rapidamente alla riapertura del portale”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Meteo: l’anticiclone inizia a scricchiolare, da venerdì qualche pioggia e polvere desertica
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED