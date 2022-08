Contratto di servizio Messina Social City approvato coi voti dell'opposizione - Tempostretto

Da sola la maggioranza non avrebbe raggiunto il numero legale necessario

“La delibera sul contratto di servizio della Messina social city passa grazie al voto di “Fratelli d’Italia” e del collega Caruso della lista “De Domenico sindaco”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni con i colleghi di gruppo Pasquale Currò e Dario Carbone, insieme al collega del centrosinistra Giovanni Caruso, hanno votato favorevolmente la delibera, mantenendo soprattutto il numero legale.

“Infatti – come ha anche spiegato Gioveni nella sua dichiarazione di voto finale in Aula – se non fossimo stati presenti noi tre più il collega Caruso, il numero dei consiglieri di maggioranza sarebbe stato di 14 unità, per cui sarebbe caduto il numero legale. È forse un primo campanellino d’allarme all’interno di una maggioranza bulgara certificata di 22/23 elementi? – si chiedono i tre consiglieri di FdI. È ovvio che noi non faremo mai mancare la nostra presenza e il nostro voto sugli atti importanti per la città – evidenzia Gioveni – tanto che anche stasera, pur avendo avuto bocciati tre emendamenti dalla maggioranza, abbiamo voluto comunque mantenere il numero legale e addirittura votare a favore dell’importante atto deliberativo per garantire i servizi sociali e gli stessi lavoratori. Rimane però il fatto politico inequivocabile – concludono Gioveni, Carbone e Curró che hanno invitato l’assessore Calafiore a rendere edotto dell’accaduto il sindaco Basile – che questa maggioranza stasera ha avuto bisogno dei voti di Fratelli d’Italia e di un esponente del centrosinistra”.