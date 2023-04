Contributi Ue con terreni della Regione, sequestri e denunce a Capizzi - Tempostretto

Sotto chiave beni di 2 imprenditori per oltre 239 mila euro. Sono accusati di truffa all'Agea

Due imprenditori del messinese sono stati denunciati e per loro è scattato un maxi sequestro ammontante complessivamente a oltre 239 mila euro per truffa ai danni dell’Agea, l’Agenzia che distribuisce i fondi europei destinati all’agricoltura ed all’allevamento.

A mettere i sigilli sono stati i Carabinieri del Nucleo Tutela Agroalimentare di Messina dopo i controlli sulla documentazione fornita dall’azienda agricola che aveva presentato domande uniche di pagamento dichiarando in conduzione appezzamenti di terreno di cui non aveva alcuna legittima disponibilità: si tratta di 120 ettari appartenenti al demanio della Regione.

Il provvedimento è stato siglato dal giudice per le indagini preliminari di Enna su richiesta della Procura Europea per Sicilia e Calabria, con sede a Palermo. Sono stati congelati denaro e immobili per 239 mila euro, 145 titoli di pagamento per 28.275 mila euro. Oltre al sequestro per equivalente per i due imprenditori è stato disposto il divieto di esercizio dell’attività d’impresa, di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per 12 mesi.