Controesodo, attese di circa un’ora agli imbarchi dei traghetti di Messina

Non è ancora bollino rosso ma sul viale Giostra e sul serpentone della rada San Francesco ci sono lunghe file

Lunghe code a Messina agli imbarchi dei traghetti per Villa San Giovanni nel primo fine settimana di rientro dalle vacanze d’agosto.

La situazione agli imbarchi

Il controesodo comincia con un’ora circa di attesa agli imbarchi della Caronte & Tourist, dove comunque anche all’ora di punta delle 13 i veicoli si sono incolonnati nella parte finale del viale Giostra e del serpentone sulla rada San Francesco, mentre il traffico è stato tutto sommato scorrevole negli altri punti della città. In funzione ci sono otto navi dei traghetti privati e anche altre quattro della Ferrovie.

Il traffico in città e in autostrada

La polizia municipale con diverse pattuglie presiede tutti gli incroci con il viale della Libertà, in particolare quello con il viale Giostra e il viale Boccetta. Comune e Prefettura già dall’anno scorso hanno previsto un piano per rendere più fluido il traffico ed evitare che quello cittadino si mescoli con quello dei vacanzieri di ritorno. Traffico intenso ma scorrevole anche in autostrada. A metà mattina sono state segnalate code di 3 km alla barriera autostradale della A18 Messina-Catania, in direzione di Messina.