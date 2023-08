Controesodo, due ore di attese a Messina - Tempostretto

Disagi anche per i cittadini messinesi perché è stato chiuso il viale della Libertà in direzione nord, con l'obbligo di spostarsi verso via Garibaldi

Attese fino a due ore, stamani, a Messina per imbarcarsi verso la Calabria. Nonostante l’alto numero di navi impiegate, ben tredici, di cui otto della Caronte e cinque di Bluferries, si sono registrate lunghe code a causa dei tanti mezzi che hanno fatto rientro dopo le vacanze.

Disagi anche per i cittadini messinesi perché è stato chiuso il viale della Libertà in direzione nord, con l’obbligo di spostarsi verso via Garibaldi. Alcuni non hanno rispettato i segnali e si vedranno recapitare a casa un verbale da parte della Polizia Municipale.

Corsia riservata in via Garibaldi, già a partire da piazza Unione Europea, anche qui è stato diviso il traffico locale da quello a lunga percorrenza.

Code anche in autostrada, praticamente lungo tutto il tratto compreso tra Rometta e Boccetta, ben quattordici chilometri. Si sono smaltite, invece, le file che si erano formate per i mezzi provenienti dall’altra direzione, alla barriera di Messina Sud.