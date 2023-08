Controesodo, viale della Libertà in direzione nord riservato solo agli imbarchi - Tempostretto

Ordinanza in vigore tutti i giorni, dalle 11 alle 16, fino al 5 settembre. Come cambia la viabilità

MESSINA – Condividendo la nota del Corpo di Polizia Municipale, in vengono individuate le proposte relative alla risoluzione delle problematiche connesse al controesodo estivo che interessano il tratto di viale della Libertà compreso tra via Vittorio Emanuele e viale Giostra, l’Amministrazione comunale ha emanato oggi una specifica ordinanza che sarà valida tutti i giorni dalle 11 alle 16, fino al prossimo 5 settembre. L’ordinanza prevede l’istituzione del senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud in via Vittorio Emanuele II/viale della Libertà, nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e viale Giostra, ad eccezione dei veicoli diretti agli imbarchi della Rada di S. Francesco, provvedendo alla collocazione di idonea segnaletica mobile.

Istituita, inoltre, la direzione obbligatoria a destra in viale della Libertà, direzione di marcia sud-nord ad intersezione con viale Giostra, al fine di consentire, esclusivamente, l’immissione nel cosiddetto “serpentone” della Rada di San Francesco per le operazioni di imbarco, prevedendo la svolta continuativa dal viale della Libertà (direzione sud-nord) per l’immissione nello stesso “serpentone”, esclusivamente con presidio fisso a cura del Corpo di Polizia Municipale che dovrà regolamentare l’interferenza durante il transito delle vetture tranviarie in corrispondenza della suddetta intersezione.

L’ordinanza dispone, infine, durante le 24 ore giornaliere e sempre fino al 5 settembre, l’istituzione delle direzioni consentite destra e sinistra nella carreggiata centrale del viale Giostra, direzione di marcia monte-mare, ad intersezione con il viale della Libertà, provvedendo alla collocazione della relativa segnaletica stradale verticale ed alla modifica della esistente lanterna semaforica che attualmente indica le direzioni diritto-destra, con l’indicazione destra.

