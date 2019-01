Spaccio di stupefacenti. Un arresto e due denunce

I Carabinieri della Stazione di Rometta Marea hanno arrestato G.P.S., 60enne, originario di Merì, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo aver analizzato le abitudini dell’uomo, i militari hanno perquisito la casa dell'uomo, con l’ausilio di un’unità antidroga del Nucleo Cinofili di Nicolosi. Nella camera da letto c'erano due barattoli con all’interno 54 grammi di marijuana e diversi semi della stessa sostanza. L’uomo è stato arrestato ed all’esito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Rometta.

A Lipari, invece, i carabinieri hanno denunciato un giovane 31enne trovato in possesso di 22 grammi di hashish, 400 euro in contanti ritenuti provento di spaccio ed un bilancino di precisione. A Milazzo, infine, un giovane 18enne durante un controllo è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana suddivisa in 7 dosi. La perquisizione svolta presso il domicilio ha consentito di rinvenire ulteriori 46 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.