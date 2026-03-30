Controlli dell’Ispettorato del lavoro a Messina e provincia: multe per 16mila euro

Ispezioni in attività dei settori metalmeccanico, edile e alimentare

MESSINA – Metalmeccanico, edile e alimentare: sono questi i settori interessati dai controlli che la scorsa settimana hanno visto impegnato il personale ispettivo del Contingente INL Sicilia operativo nella provincia di Messina.



Nel settore metalmeccanico è stata sanzionata un’impresa le cui aree di lavoro, interne ed esterne, risultavano sprovviste della segnaletica idonea a distinguere i percorsi destinati al transito dei mezzi meccanici da quelli destinati al transito dei pedoni.

I controlli nei cantieri edili

In edilizia sono stati controllati 3 cantieri. Nel primo, operante a Giardini Naxos, erano presenti due imprese: quella affidataria è stata sanzionata per l’assenza del parapetto necessario ad evitare eventuali cadute dall’alto, mentre l’altra ditta è stata sanzionata perché due lavoratori risultavano sprovvisti dei dispositivi anticaduta sia collettivi che individuali.

Nel secondo cantiere, operante a Messina, la ditta è stata sanzionata perché la recinzione dell’area non era completa. Gli ispettori hanno sanzionato anche il coordinatore in fase di esecuzione poiché il Piano di sicurezza e coordinamento risultava privo degli elementi minimi previsti dalla normativa vigente.

Nel terzo cantiere, anche questo a Messina, all’impresa esecutrice è stata contestata la mancanza dei parapetti in alcuni punti del ponteggio ed il mancato aggiornamento del Pimus (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio). Pure in questo caso è stato sanzionato il CSE per non aver verificato l’applicazione – da parte delle imprese esecutrici – delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.

Nel settore dei panifici è stata sanzionata un’attività del capoluogo, in cui non risultava la comunicazione obbligatoria all’Inail per i 2 collaboratori familiari.

Le sanzioni complessivamente irrogate nel corso dell’attività di vigilanza ammontano a oltre 16.500 euro.