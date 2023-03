Eolie. Controlli straordinari tra multe per velocità e possesso di stupefacenti

Intervento dei carabinieri della Compagnia di Milazzo alle isole Eolie, dove tra gli altri sono stati fermati dei giovani per possesso di stupefacenti

EOLIE – Un fine settimana all’insegna dei controlli da parte delle forze dell’ordine, nell’arcipelago eoliano. I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, infatti, hanno intensificato l’attività sul territorio con il supporto della Motovedetta dell’Arma CC 814 “Monteleone”.

Sono 30 le multe elevate per violazione del codice della strada, in particolare per eccesso di velocità, circolazione contromano, guida con patente sospesa, mancato uso del casco, delle cinture di sicurezza e utilizzo del cellulare alla guida. In totale sono state controllate 101 vetture e fermate 216 persone.

Fermati anche due giovani, per i quali è scattata la segnalazione alla Prefettura di Messina per possesso di stupefacenti ad uso personale tra cui marijuana, hashish e cocaina.

Ma i controlli hanno riguardato anche il rispetto delle ordinanze del sindaco di Lipari, legate alla salvaguardia delle persone e all’interdizione di alcune aree tra cui la sommità del cratere “La Fossa” a Vulcano, dove sono stati individuati 10 escursionisti, mentre a Stromboli

dodici persone hanno superato la quota limite di 290 metri.

«I servizi di controllo straordinario del territorio, che si aggiungono alle quotidiane attività di pattugliamento delle Stazioni dell’Arma competenti sulle isole Eolie -scrive l’Arma dei Carabinieri- saranno costantemente ripetuti al fine di assicurare un’efficace azione preventiva e di contrasto agli atti illeciti e a tutti i comportamenti che pregiudicano la tranquillità e la bellezza di quei territori».