Coppa Italia, al primo turno il Messina ritrova il Crotone - Tempostretto

La sfida tra le due compagini del sud Italia si giocherà a Crotone il 4 ottobre

MESSINA – Non certo un primo turno eliminatorio fortunato per l’Acr Messina che il 4 ottobre sfiderà in terra calabrese il Crotone, già avversario all’esordio stagionale, anche in Coppa Italia. La sfida, in programma per il primo martedì del mese prossimo, avrà inizio alle ore 17:30 e sarà una trasferta per il Messina.

Il Crotone, come abbiamo toccato con mano al Franco Scoglio qualche settimana fa, è una squadra superiore ai biancoscudati che dovranno compiere un miracolo per passare il turno. La sfida, da giocare in gara unica, vedrà una sola passare al turno successivo, in caso di parità si andrà ai supplementari e se questa dovesse persistere si tireranno i calci di rigore.

Le speranze del Messina in vista del 2° turno

Solitamente il primo turno si gioca prima dell’inizio del campionato, le circostanze quest’anno hanno fatto si che la Coppa iniziasse dopo. Tra le due squadre c’è il precedente, con polemiche in riva allo Stretto, di un mese prima ma considerando che la sfida si giocherà tra due impegni ravvicinati di campionato gli allenatori tenderanno a dar spazio magari a chi ha giocato meno. Questo, unito alla voglia di rivalsa dei biancoscudati si spera, potrebbe dare qualche chance in più al Messina.

Se i biancoscudati dovessero riuscire nell’impresa affronterebbero al secondo turno una tra Taranto e Monopoli in casa, le date possibili per giocare il secondo turno vanno dall’1 al 3 novembre prossimi. Stesse regole d’ingaggio del primo turno, gara secca e rigori eventualmente a dirimere la questione, con stavolta la possibilità di disputare la sfida in casa.

