Coppa Italia. Top Spin Messina batte Norbello e avanza in finale - Tempostretto

Prezioso il contributo in semifinale di Joao Monteiro che vince in doppio e il suo singolare. Finale domani contro l'Apuania Carrara campione in carica

CASTEL GOFFREDO – Semifinale senza storia quella giocata tra Top Spin Messina e Tennistavolo Norbello al PalaTennistavolo “Elia Mazzi”, secco 3-0 della squadra allenata da Wang Hong Liang che avanza dunque all’atto conclusivo. Nella tarda mattinata di domani, domenica 29 gennaio, la formazione peloritana sfiderà i rivali di sempre dell’Apuania Carrara che a loro volta hanno avuto la meglio, sempre per 3-0, su Genova nell’altra semifinale.

Destinate a scontrarsi le due squadre che dominano da anni il panorama nazionale. Carrara è campione in carica della Coppa Italia, Messina è stata finalista lo scorso anno, ma vanta due vittorie nel 2019 e 2020. Sarà un altro bel confronto tra le due formazioni, a cui seguiranno nelle prossime settimane la supercoppa italiana, relativa al 2022, e il ritorno di campionato da giocare a Messina.

Norbello – Top Spin Messina 0-3

Tornando alla semifinale netta vittoria contro Norbello che ha vinto un solo parziale nel doppio di apertura. Poi nei singolari non c’è stata storia con Leonardo Mutti e Joao Monteiro che non hanno lasciato scampo, e set, ai rispettivi avversari.

Cappuccio/Alto – Mutti M./Monteiro 1-3 (8-11 11-9 4-11 9-11)

Buon inizio dei due portacolori messinesi che prendono il largo nel primo parziale e gestiscono fino alla conquista del set. Nel secondo è la coppia di Norbello a tentare la fuga e riesce infatti Cappuccio e Alto conquistano quattro set point sul 10-6, ne annullano tre Monteiro e Mutti ma Norbello con l’ultima possibilità conquista il set. Nel terzo l’equilibrio si rompe quasi subito in favore della coppia più quotata che sale sul 10-3 ipotecando il parziale. L’ultimo set vede ancora i due atleti peloritani prendere il largo, dal 5-5 al 9-5, nel finale la chiusura arriva sul quarto match point a disposizione.

Sergei Mokropolov – Leonardo Mutti 0-3 (9-11 5-11 7-11)

Nel primo singolare Morkopolov mette in difficoltà Leonardo Mutti che nel finale di primo parziale è costretto alla rimonta da 7-9, quattro punti consecutivi permettono al Mutti più grande di conquistare il set. Nel secondo ha vita più facile il lombardo che allunga 4-1 e mantiene sempre un vantaggio rassicurante. Nel terzo prova a replicare Mokropolov che fa un break, ma Mutti rientra sul 5-5 e poi allunga sull’8-6 ed è nuovamente freddo nel finale di match.

Gaston Alto – Joao Monteiro 0-3 (2-11 6-11 5-11)

Match molto spettacolare tra i due con scambi molto lunghi e serrati anche lontano dal tavolo, ma ai punti la differenza è stata nettissima. Inizia sempre con la marcia giusta il portoghese della Top Spin Messina Joao Monteiro che allunga nel primo parziale sul 3-0 e finisce per dominarlo 11-2. Nel secondo e nel terzo storia simile, vantaggio che viene preso rispettivamente sul 6-2 e 7-3 e che viene mantenuto sino ad archiviare la pratica.