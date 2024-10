Coppa Promozione. La Messana vola agli ottavi, superato il Monforte San Giorgio

Vittoria in trasferta per i giallorossi che avanzano nella competizione e mantengono l'imbattibilità stagionale

MESSINA – Blitz esterno, di misura ma pesantissimo, da parte dei ragazzi di mister Cosimini. I giallorossi conquistano l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione grazie alla rete di capitan Cannavò. Dopo l’1-1 della sfida d’andata, la Messana si aggiudica il match di ritorno del secondo turno di Coppa Promozione. Vittoria esterna di assoluto valore per i messinesi che espugnano, per la seconda volta in stagione, Monforte San Giorgio. Gara in equilibrio che subisce la sua svolta dopo l’espulsione di Errante tra le fila dei padroni di casa. Approfittando della superiorità numerica, la squadra di mister Cosimini trova il goal vittoria nella ripresa grazie a Cannavò. Il capitano sigla la sua quarta rete nella competizione e sancisce il passaggio del turno.

Monforte San Giorgio Vdm – Messana 0-1

Dopo il successo per 3-1 sull’Aluntina in campionato, la Messana si rituffa nella Coppa Italia di categoria. L’impegno infrasettimanale, valevole per il ritorno del 2º turno, vede i messinesi far visita al Monforte San Giorgio VDM. Mister Cosimini deve fare ancora i conti con le assenze di Mondello e Crifò a cui si aggiunge anche l’indisponibilità di Sottile dopo una botta rimediata nel precedente impegno. La novità del tecnico giallorosso, allora, è di natura tattica. Passaggio alla difesa a quattro e spazio al 4-3-3 con Fragapane dirottato nel suo vecchio ruolo di terzino sinistro, con Giosuè Bonasera a destra e Tricamo-Misiti come coppia centrale davanti a Ferrara. A centrocampo Gargiulo nel ruolo di play affiancato da Gazzè e Giuseppe Bonasera. In avanti il tridente è formato da Cannavò, Ventra e Barbera. Match acceso fin dalle prime battute. Al 5’ proteste da parte dei padroni di casa per un presunto fallo di mano in area di rigore ma l’arbitro fa proseguire. Passa un minuto e il Monforte San Giorgio va vicino al vantaggio: sull’angolo di Bartuccio ci prova in girata Errante ma manda alto. La risposta della Messana arriva dieci minuti dopo con Barbera che, servito da Cannavò, ci prova con il destro ma spedisce sul fondo. Al 22’ la difesa di casa respinge un angolo di Giuseppe Bonasera sui piedi di Ventra che tenta il colpo al volo ma non inquadra lo specchio. La svolta del match arriva al 37’ con il Monforte San Giorgio che resta in dieci uomini. Rosso diretto sventolato ad Errante dopo una manata ai danni di Gargiulo. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa ci provano al 43’ con la punizione diretta di Bartuccio che va vicina all’incrocio. E’ l’ultima emozione della prima frazione che si chiude dopo due minuti di recupero.

Si riparte dal risultato di 0-0 e con la Messana in superiorità numerica. La squadra di mister Cosimini ne approfitta al 10’ trovando il vantaggio. Su calcio d’angolo battuto da Gargiulo, la sfera finisce sul secondo palo dove Cannavò insacca. Passano quattro minuti e il Monforte San Giorgio va vicino al pareggio con la traversa colpita da Dall’Oglio di testa. Al 32’ nuova offensiva giallorossa con Giuseppe Bonasera che ci prova con il mancino ma il tiro viene parato. A cinque minuti dal termine della sfida, nuova offensiva dei padroni di casa con Isgrò che, dopo essere entrato in area di rigore, ci prova con una conclusione sul primo palo ma Ferrara respinge. Tre minuti dopo azione confusa nell’area di rigore del Monforte San Giorgio dopo la respinta su tiro di Ardiri, ma nessun calciatore giallorosso riesce ad insaccare. Termina 0-1 con la Messana che stacca il pass per il turno successivo.

Tabellino

Monforte San Giorgio VDM-Messana: 0-1

Marcatori: 10’ st. Cannavò.

Arbitro: Domenico Calanna di Acireale

Assistenti: Nicola Gringeri di Messina e Gianluca Giuseppe Campa di Siracusa

Espulsi: Errante (MSG)

Recupero: 2’ pt. – 5’ st.

Monforte San Giorgio VDM: Campanella, Dall’Oglio, Mondo, Leo, Trimboli, Bartuccio, Errante, Terranova, Venuti, Isgrò, Scattareggia. A disposizione: Celona, Scarcella, Laquidara, Cannistrà, Gerbino, Lo Presti, Carpentieri, Giorgianni. Allenatore: Salvatore Cambria

Messana: Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Gargiulo, Tricamo, Misiti, Ventra (47’ st. Crisafulli), Gazzè (33’ st. Ardiri), Barbera, Cannavò, Giuseppe Bonasera. A disposizione: Crupi, Pecora, Viscuso, Ferrù, Arena, Russo, Busà. Allenatore: Giuseppe Cosimini