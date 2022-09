Coppa Sicilia, Amatori Messina sconfitti dall'Orsa Barcellona - Tempostretto

Era il primo turno di Coppa Sicilia, domani in campo nuovamente l'Orsa contro la Fortitudo

MESSINA – Il PalaTracuzzi ha ospitato il primo turno della Coppa Sicilia di basket che ha visto di fronte l’Amatori Messina, formazione che milita in C Silver, e l’Orsa Barcellona, che giocherà il campionato di categoria superiore C Gold. Le due formazioni sono inserite nel triangolare che coinvolge anche l’altra squadra messinese, la Fortitudo, militante in C Silver.

La partita tra Amatori e Orsa è stata un’ottima sgambata per i ragazzi di coach Biondo dopo le fatiche delle prime due settimane di preparazione. La gara è stata vinta in trasferta contro i ragazzi dell’Amatori Basket Messina, allenati da coach Anselmo, con un netto punteggio di 98 a 56, la sfida è stata utile per saggiare lo stato di forma degli orsacchiotti.

La preparazione adesso continuerà spedita in vista dell’esordio in campionato, previsto per domenica 9 ottobre in trasferta sul campo della Basket School Messina. Nel frattempo mercoledì 21 settembre è in programma la seconda gara della Coppa Sicilia, che vedrà i barcellonesi opposti alla Fortitudo Messina sul parquet del PalAlberti (palla a due alle ore 19:15).

Amatori Messina – Orsa Barcellona 56-98

Asd Amatori Basket Messina: Raffa, Faye 2, Criscenti 9, Cuscinà 2, Spanò 10, Corazzon 22, Migliorato 2, Irrera, Peditto, Casablanca 9. All. Anselmo.

Orsa Basket Barcellona: Gaipa, Fernandez Pena 12, Golubovic 13, Costantino, Todorovic 3, Kristapsons 10, Short 15, Caroè 16, Cortina 19, Striuga 10. All. Biondo, Ass. Pirri.