Coppa Sicilia, la Bushido Tiger protagonista a Modica con Anthony D'Arrigo - Tempostretto

A rappresentare la palestra di Alì Terme Jonathan Grillo, Danilo Abbate, Angelica Sparacino e Anthony D'Arrigo che conquista due podi

MODICA – Nel fine settimana a Modica si è svolta la XVI Coppa Sicilia, dov’è la Asd Bushido Tiger Team Sparacino ha preso parte con Jonathan Grillo, Danilo Abbate e Angelica Sparacino dove questa volta i tre piccoli campioncini non riescono ad andare sul podio ma che come sempre riescono a farsi notare per le doti tecniche che continuano a migliorare.

Oltre a loro c’era Anthony D’Arrigo che a differenza dei tre piccoli riesce a prendere un combattuto secondo posto nei Kata (forma), dopo tre spareggi andati sempre pari con il bravissimo avversario ma poi per decisioni arbitrali dopo il tre pari deve cedere al giudizio con tre bandierine contro le sue due.

Anthony poi mette i guanti per prepararsi nei Kumite (combattimento) dove iniziando dagli ottavi di finale la sorte gli mette contro l’avversario che per una bandierina gli ha soffiato il primo posto nei Kata, lui lo batte imponendosi per 3 a 1, passa ai quarti di finale dove vince con un netto 3 a 0 in meno di 30″. In semifinale vince ancora nonostante lo svantaggio iniziale da 0-1 a 3-1. In finale contro una fortissima cintura nera molto più alto di lui e neo campione mondiale che milita in nazionale (Anthony è cintura Marrone 3° kyu) viene sconfitto 0-3.