E' in linea con il resto dell'Italia la Calabria, con il numero dei contagi che rimane alto come anche il tasso di positività, oltre il 26%

Anche oggi, si è registrato un alto numero di contagi in Calabria. 1178, sono i nuovi positivi, di cui 323 nel Reggino. A livello regionale i nuovi guariti sono 764, mentre in area medica diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, -2 per un totale di 144, aumentano le terapie intensive, +2, sette in totale.