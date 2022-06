Coronavirus in Calabria. 413 nuovi casi nel Reggino - Tempostretto

Aumenta il numero dei nuovi contagi rispetto a ieri a livello regionale, tre i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore

Sono 1351 i nuovi contagi in Calabria, nelle ultime ventiquattro ore, quasi cento in più rispetto a ieri, di cui 413 nel Reggino, che dopo Cosenza (499) è la provincia con più casi. Tre i decessi a livello regionale, uno ciascuno nel Catanzerese, nel Cosentino e nel Crotonese. In area medica continuano ad aumentare i ricoveri nei reparti ordinari, +7 per un totale di 157, diminuisce di un paziente il numero dei ricoveri nelle terapie intensive che scendono a 5.