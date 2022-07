Coronavirus in Calabria, altri due morti nel Reggino. Contagi, +2.105 in un giorno - Tempostretto

Oltre mille nuovi positivi a Reggio e dintorni. Nel complesso, l'indice di contagiosità in rapporto al totale dei tamponi eseguiti sfiora il 30%

REGGIO CALABRIA – Dopo i timori per via degli undici decessi da Coronavirus in un solo giorno in Calabria, numero di casi letali molto più contenuto quest’oggi. Le vittime del virus registrate ammontano a quattro, due delle quali nel Reggino, una in provincia di Catanzaro e un’ultima nel Cosentino.



Quanto ai contagi, invece, musica completamente diversa.

I nuovi positivi sul territorio calabrese sfiorano infatti le 3.500 unità (toccando, per l’esattezza, 3.496 casi in àmbito regionale complessivamente): del resto, svela molto un indice di contagiosità in rapporto al totale dei tamponi eseguiti che sfiora in queste ore il 30 per cento (29,35%).



Territorialmente, in due province (Cosenza e Reggio Calabria rispettivamente) si va sopra i mille contagi: 1.134 nel Cosentino, 1.058 casi nel Reggino.

Ma si tocca quota 751 nel Catanzarese, 344 a Crotone e comprensorio, 130 nel Vibonese; senza contare i 79 nuovi positivi ‘fuori regione’.

