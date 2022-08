Anche oggi a livello regionale, non ci sono stati decessi, aumentano i ricoveri in area medica, mentre nel Reggino i nuovi casi sono 139

Sono 699 i nuovi casi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, 139 nel Reggino. Anche oggi non c’è stato nessun decesso a livello regionale ed i guariti sono 792. Ritornano ad aumentare i pazienti in area medica, nei reparti ordinari da 178 passano a 192, le terapie intensive da 10 salgono a 11.