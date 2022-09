Il tasso di positività rimane stabile, intorno al 14%. Dei 473 nuovi casi, 124 si sono registrati nel Reggino, dove c'è stato anche un decesso

Anche oggi in Calabria si registra una stabilità nei nuovi contagi. Sono 473 i nuovi casi, di cui 124 nel Reggino dove al Gom c’è stato anche un decesso. I nuovi guariti sono 1007, in area medica diminuiscono i pazienti nei reparti ordinari di tre pazienti (129), le terapie intensive aumentano di un ricovero per un totale di 7.