Anche oggi si è registrato un decesso al Gom di Reggio Calabria, 387 invece i nuovi contagi nel Reggino dei 1526 a livello regionale

Sono 1526 i nuovi contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, 387 nel Reggino. Cinque i decessi a livello regionale, 4 nel Cosentino e uno al Gom. In area medica i ricoveri ritornano ad aumentare nei reparti ordinari, +10, per un totale di 190 pazienti, le terapie intensive da 7 scendono a 6.