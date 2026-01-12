Eccellenza, De León e Franchi lasciano la Messana

Doccia fredda per i tifosi. Vanno via due giocatori di qualità

Notizia che ha dell’incredibile per i tifosi del campionato di Eccellenza Sicilia, con particolare riferimento al pubblico messinese. Attraverso un comunicato ufficiale viene reso noto che il centrocampista spagnolo Manolo De León e l’attaccante argentino Ezequiel Franchi, due dei giocatori che maggiormente hanno contribuito agli ottimi risultati della Messana, hanno rescisso consensualmente i loro rispettivi contratti con la società giallorossa per accasarsi altrove.

L’ufficio stampa della Messana riferisce che entrambi gli atleti sarebbero pronti a trasferirsi in squadre di categoria superiore.

Giunto quest’estate, Franchi chiude la sua avventura in riva allo Stretto con nove reti in totale tra Eccellenza e Coppa regionale. Tre, invece, le marcature messe a segno in campionato da De León.

Mediante il comunicato, la società Usd Messana «ringrazia sentitamente De León e Franchi per il loro contributo e augura le migliori fortune per il prosieguo di carriera».

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb della Messana.