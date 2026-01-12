Il Messina Rugby ancora in crisi, sconfitta netta in casa col Nuovo Salario

Quarta sconfitta consecutiva in Serie B, l'esordio del nuovo staff tecnico Bonasera-Campanella bagnato da una sconfitta senza mete segnate

MESSINA – Arriva la quarta sconfitta consecutiva per il Messina Rugby. La squadra peloritana, in serie B nazionale, non vince dalla sfida in casa contro il Cus Catania dello scorso 2 novembre. Poi a fine novembre la sconfitta pesante, con zero punti segnati, in casa della compagine ragusana-siracusana e le sconfitte di dicembre contro le più quotate Ur Capitolina (27-48 allo Sciavicco) e Frascati (109-7 a Roma).

Alla vigilia di Natale la società, sui propri canali social, annunciava il cambio nello staff tecnico non più Nicola Alibrandi e Alessandro Miduri ma Gianclaudio Bonasera e Giuliana Campanella, preparatore atletico Giorgio Blandino (i tre con il dirigente Capodici nell’immagine in evidenza) che collaborava già con il precedente staff tecnico. Il cambio di allenatore e assistente però non riporta il sereno per il momento in casa Messina Rugby visto che domenica, nella settima giornata di campionato, è arrivata la sconfitta per 3-44, senza segnare mete dunque, per i peloritani che hanno subito anche il sorpasso proprio dai romani del Nuovo Salario.

La classifica al momento li vede fermi a dieci punti in classifica, l’ultimo punto (bonus) è arrivato contro la Ur Capitolina grazie alle mete segnate che hanno sbloccato il bonus offensivo. Domenica prossima possibilità di rifarsi in casa delle Tigri Bari, al momento fanalino di coda del girone 5 a quota quattro punti ma con zero vittorie ottenute in stagione.

Messina Rugby – Rugby Nuovo Salario 3-44

La sbloccano gli ospiti con una maul avanzante, a schiacciare in meta Campanelli, non va la trasformazione. La reazione locale viene respinta dal muro capitolino fallosamente, così il Messina Rugby si prende il piazzato dentro i ventidue avversari che Solano calcia con precisione in mezzo ai pali. Da quel momento in poi Messina non segnerà più punti. Nel primo tempo seguiranno le ulteriori mete di Campanelli e Saveri con i punti aggiunti al piede da Alegiani per il 3-25 alla fine della prima frazione.

Nel secondo tempo Messina Rugby che resta anche in inferiorità numerica per dieci minuti con il giallo mostrato a Coletta, Nuovo Salario andrà in meta ancora con Saveri, Campanelli e dalla panchina De Filippi, sempre Alegiani piuttosto preciso al piede arrotonderà sul finale di 3-44.

Messina Rugby: Pidalà, Irrera, Kese, Placanica, Oriabure, Solano 3, Tomasello, Coletta, Mangano Davide, Rao, Fracassi, Cafarelli, Maggio, Rizzo, Faranda.

In panchina: Tornesi Edoardo, Pandolfino, Sina, Interdonato, Salvador, Spadaro Gabriele.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

Nuovo Salario: Alegiani 14, Stefani, Iacobini, Saletti, Bocciarelli, Dianti, Ciampi, Martelletti, Zucchegna, Fiocco, Giancarlini, Saveri 10, Lo Guzzo, Bardi, Campanelli 15.

In panchina: Mirabella, Gardini, Blasi, Gioco, Sacchini, De Filippi 5, De Angelis.

Allenatore: Simone Alberani.

Arbitro: Giovanni Gurrieri di Ragusa.

Mete: 0-6. Trasformazioni: 0/0, 4/6. Piazzati: 1-2.