In Calabria aumentano i ricoveri in area medica, mentre nel Reggino si registra uno dei 4 decessi a livello regionale, i nuovi positivi sono 193

Sono 724, il numero dei nuovi casi in Calabria, in questo inizio settimana, 193 nel Reggino dove si registra anche uno dei quattro decessi a livello regionale. I nuovi guariti sono 191, mentre aumentano i ricoveri in area medica, +12 per un totale di 173 pazienti nei reparti ordinari e da 5 salgono a 6 quelli nelle terapie intensive.