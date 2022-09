In Calabria, con il numero dei contagi in aumento risale anche il tasso di positività al 16,83%. Degli 816 nuovi contagi, 210 sono nel Reggino

Sono 816 i nuovi contagi in Calabria, 210 nel Reggino. Quattro i decessi a livello regionale, uno nel Catanzarese e tre nel Cosentino. In area medica aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, con l’ingresso di 6 nuovi pazienti per un totale di 122, stabili le terapie intensive (6).