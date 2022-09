Coronavirus in Calabria. Oggi nessun decesso, 71 i nuovi casi nel Reggino - Tempostretto

Nessun decesso si è registrato oggi in Calabria, nel Reggino i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 71, lieve aumento dei ricoveri

Come ogni lunedì, il numero dei nuovi contagi in Calabria risulta essere inferiore rispetto agli altri giorni della settimana per il basso numero di tamponi processati. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 216, di cui 71 nel Reggino. Oggi non ci sono stati nuovi decessi, mentre in area medica c’è stato un lieve aumento dei ricoveri , + 3 nei reparti ordinari per un totale di 148 pazienti, nelle terapie intensive i pazienti da 4 salgono a 5 .