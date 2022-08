Coronavirus in Calabria. Quasi 2000 guariti, 306 nuovi casi nel Reggino - Tempostretto

Rimane alto il tasso di positività nella nostra regione, al 34,55%. I nuovi casi nel Reggino sono 306, Ben 1936 i nuovi guariti a livello regionale

Sono 1346 i nuovi contagi in Calabria, qualche centinaio in meno rispetto a ieri, ma solo perchè ci sono stati meno tamponi processati. Nel Reggino i nuovi casi sono 306. I guariti a livello regionale sono 1936, tre i decessi, uno ciascuno nel Catanzarese, nel Cosentino e nel Vibonese. In area medica, diminuiscono i ricoveri solo nei reparti ordinari di 10 pazienti, per un totale di 180, le terapie intensive salgono da 6 a 8.