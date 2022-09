Il tasso di positività in Calabria è al 16,48%. Quest'oggi non si sono registrati decessi, mentre i nuovi casi sono 536, di cui 133 nel Reggino

Sono 536 i nuovi contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, 133 nel Reggino. Nessun decesso è stato registrato, 810 i nuovi guariti. In calo il numero dei ricoveri in area medica, da 115 a 112 secndono nei reparti ordinari, da 6 a 4 nelle terapie intensive.