Si attesta al 23,51% il tasso di positività in Calabria. I nuovi casi sono 1385 su 5967 tamponi processati, quattro i decessi

Sono 1385 i nuovi casi in Calabria, secondo il bollettino della Regione, 328 nel Reggino dove c’è stato anche un decesso. Continua a registrarsi un alto numero di guariti giornalieri a livello regionale, 2001, mentre in area medica scendono i ricoveri nei reparti ordinari, -7, per un totale di 275, stabili le terapie intensive, 9.