Corse clandestine di cavalli nel Catanese, foglio di via per quindici messinesi

Redazione

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 08:00

Il questore di Catania dispone il foglio di via per gli organizzatori della gara illegale a Camporotondo Etneo

Il questore di Catania ha emesso quindici provvedimenti di foglio di via obbligatorio nei confronti di altrettanti residenti a Messina, individuati come gli organizzatori e i partecipanti attivi di una corsa clandestina di cavalli. L’evento illegale era stato intercettato dalle forze dell’ordine nel territorio di Camporotondo Etneo, dove il gruppo si era radunato per dare vita alla sfida su strada, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e l’incolumità degli animali.

Il blitz e l’allontanamento dal comune

L’operazione che ha portato ai provvedimenti è scattata a seguito di un monitoraggio mirato del territorio, che ha permesso di bloccare la gara prima che potesse degenerare o causare incidenti. I quindici messinesi coinvolti sono stati identificati sul posto e, per loro, è scattato l’immediato divieto di ritorno nel comune di Camporotondo Etneo. Il provvedimento amministrativo del foglio di via obbliga i destinatari a rientrare nei propri comuni di residenza, vietando loro di rimettere piede nella cittadina etnea per un periodo determinato, pena ulteriori sanzioni penali.

Contrasto alle scommesse e maltrattamento animale

L’intervento si inquadra in una più ampia strategia di prevenzione contro il fenomeno delle corse clandestine, spesso legate al circuito delle scommesse illegali e alla criminalità organizzata. Oltre alle misure di prevenzione personali, le autorità stanno valutando le posizioni dei coinvolti in merito al maltrattamento degli animali e alle violazioni del codice della strada. La stretta dei questori di Catania e Messina punta a smantellare i collegamenti tra le diverse province, che spesso vedono gruppi di “trasferisti” organizzare eventi illegali in territori limitrofi per sfuggire ai controlli.

