Ciclone Harry. Treni fermi tra Messina, Catania e Siracusa

Circolazione sospesa e decine di corse soppresse: ecco il piano di emergenza per mercoledì 21 gennaio

Il ciclone che sta flagellando la costa ionica mette in ginocchio anche il sistema dei trasporti ferroviari. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, per la giornata di mercoledì 21 gennaio è stata disposta una drastica riduzione dell’offerta commerciale che ha portato alla sospensione totale della circolazione su arterie fondamentali per la mobilità regionale.

Le linee bloccate e i provvedimenti

Le criticità maggiori si registrano lungo le direttrici che collegano i principali capoluoghi della Sicilia orientale e centrale. Al momento, la circolazione risulta completamente sospesa sulle tratte Messina – Catania – Siracusa e Catania – Caltanissetta Xirbi.

Il provvedimento ha causato la soppressione totale di decine di treni regionali e Intercity fin dalle prime ore dell’alba. Tra i collegamenti più colpiti ci sono i treni pendolari sulla tratta Messina-Siracusa e viceversa, con cancellazioni che interessano snodi cruciali come Taormina, Alcantara e Bicocca.

Servizi sostitutivi e trasporti locali

Per limitare i disagi, Trenitalia ha previsto in alcuni casi dei bus sostitutivi, in particolare per i viaggiatori diretti da Catania a Siracusa. Ma la situazione resta complessa: per le relazioni a corto raggio, come la Catania Centrale – Catania Aeroporto e la linea metropolitana Messina – Giampilieri, non sono stati predisposti servizi bus dedicati. In questi casi, l’azienda ha comunicato che i passeggeri potranno usufruire dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) attivi sul territorio, compatibilmente con le condizioni della viabilità stradale.

Massima prudenza per i passeggeri

La riprogrammazione del servizio resterà valida per tutta la durata dell’emergenza. Le autorità ferroviarie raccomandano di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e di consultare i canali ufficiali e i monitor nelle stazioni prima di recarsi ai binari. Il monitoraggio dell’infrastruttura proseguirà per verificare la presenza di detriti o danni lungo i binari causati dalle mareggiate e dalle abbondanti piogge che hanno colpito la fascia costiera.

Articoli correlati