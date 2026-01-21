 Ciclone Harry. Treni fermi tra Messina, Catania e Siracusa

Ciclone Harry. Treni fermi tra Messina, Catania e Siracusa

Marco Ipsale

Ciclone Harry. Treni fermi tra Messina, Catania e Siracusa

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 09:41

Circolazione sospesa e decine di corse soppresse: ecco il piano di emergenza per mercoledì 21 gennaio

Il ciclone che sta flagellando la costa ionica mette in ginocchio anche il sistema dei trasporti ferroviari. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, per la giornata di mercoledì 21 gennaio è stata disposta una drastica riduzione dell’offerta commerciale che ha portato alla sospensione totale della circolazione su arterie fondamentali per la mobilità regionale.

Le linee bloccate e i provvedimenti

Le criticità maggiori si registrano lungo le direttrici che collegano i principali capoluoghi della Sicilia orientale e centrale. Al momento, la circolazione risulta completamente sospesa sulle tratte Messina – Catania – Siracusa e Catania – Caltanissetta Xirbi.

Il provvedimento ha causato la soppressione totale di decine di treni regionali e Intercity fin dalle prime ore dell’alba. Tra i collegamenti più colpiti ci sono i treni pendolari sulla tratta Messina-Siracusa e viceversa, con cancellazioni che interessano snodi cruciali come Taormina, Alcantara e Bicocca.

Servizi sostitutivi e trasporti locali

Per limitare i disagi, Trenitalia ha previsto in alcuni casi dei bus sostitutivi, in particolare per i viaggiatori diretti da Catania a Siracusa. Ma la situazione resta complessa: per le relazioni a corto raggio, come la Catania Centrale – Catania Aeroporto e la linea metropolitana Messina – Giampilieri, non sono stati predisposti servizi bus dedicati. In questi casi, l’azienda ha comunicato che i passeggeri potranno usufruire dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) attivi sul territorio, compatibilmente con le condizioni della viabilità stradale.

Massima prudenza per i passeggeri

La riprogrammazione del servizio resterà valida per tutta la durata dell’emergenza. Le autorità ferroviarie raccomandano di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e di consultare i canali ufficiali e i monitor nelle stazioni prima di recarsi ai binari. Il monitoraggio dell’infrastruttura proseguirà per verificare la presenza di detriti o danni lungo i binari causati dalle mareggiate e dalle abbondanti piogge che hanno colpito la fascia costiera.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Guasto a Fiumefreddo, giovedì e venerdi disservizi idrici a Messina centro nord
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED