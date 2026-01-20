Guasto a Fiumefreddo, giovedì e venerdi disservizi idrici a Messina centro nord

Ecco le zone indicate da Amam. Dai lavori Enel a un intervento di manutenzione sul Viale Europa, la partecipata assicura il suo supporto per il problema acqua

MESSINA – Amam informa che “E-distribuzione ha comunicato l’esecuzione di lavori di riparazione a seguito di un guasto su un tratto di linea MT (di media tensione, n.d.r.) aerea situata in via Bufardo, nel territorio di Fiumefreddo di Sicilia. I lavori si svolgeranno giovedì 22 gennaio, a partire dalle ore 8:30, e si concluderanno entro e non oltre le ore 16:15. A causa dei tempi tecnici necessari al completo ripristino dell’energia elettrica, eventuali disservizi temporanei al servizio idrico potrebbero verificarsi anche nella giornata di venerdì 23 gennaio 2026 nelle seguenti zone: Centro Nord (da Piazza Castronovo), Viale Giostra, Annunziata, Riviera Nord”.

E-distribuzione gestisce la rete elettrica del gruppo Enel. Continua la partecipata: “Contestualmente all’interruzione, Amam ha programmato un intervento di manutenzione in zona Viale Europa (nella foto i lavori, n.d.r.), che prevede la sostituzione parziale della condotta afferente all’adduzione primaria, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva della rete idrica. Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, Amam ha predisposto servizi aggiuntivi con autobotti nelle aree che dovessero risultare interessate da eventuali interruzioni del servizio. Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, numero verde: 800 085584”.