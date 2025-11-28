Corteo No Ponte, Basile e Pergolizzi chiedono si svolga in modo “pacifico, civile e rispettoso”

Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale lanciano un appello

In vista della manifestazione “No Ponte” prevista per sabato 29 novembre, alle ore 14, con partenza da Piazza Castronovo, il sindaco Federico Basile e il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, sentono “il dovere istituzionale di rivolgere un appello sia ai partecipanti che all’intera cittadinanza. La libertà di manifestare il proprio pensiero è un diritto fondamentale, che va tutelato e rispettato, soprattutto quando in gioco vi sono temi così rilevanti per il futuro della nostra comunità. Proprio per questo, è indispensabile che la manifestazione si svolga in modo pacifico, civile e rispettoso”.

L’invito è rivolto “a tutti i partecipanti affinché la manifestazione si possa svolgere in un clima di serenità e di rispetto delle ordinarie regole del vivere civile al fine di non snaturare il senso profondo della stessa. Allo stesso tempo, invitiamo tutti a collaborare con senso di responsabilità, affinché la giornata resti un momento di partecipazione democratica. Alla cittadinanza tutta rivolgiamo inoltre l’invito ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare possibili disagi e danni a persone o cose, seguendo le indicazioni che verranno fornite dalle autorità competenti e dalle Forze dell’Ordine”.

Infine il ringraziamento alla prefetta, al questore, alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile “per il lavoro che svolgeranno a tutela della cittadinanza e della città di Messina. L’auspicio è anche in questa occasione Messina possa dare prova di essere una comunità matura, capace di far convivere il dissenso con il rispetto delle regole, delle persone e dei luoghi”.