 Corteo No Ponte, Basile e Pergolizzi chiedono si svolga in modo "pacifico, civile e rispettoso"

Corteo No Ponte, Basile e Pergolizzi chiedono si svolga in modo “pacifico, civile e rispettoso”

Redazione

Corteo No Ponte, Basile e Pergolizzi chiedono si svolga in modo “pacifico, civile e rispettoso”

venerdì 28 Novembre 2025 - 13:55

Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale lanciano un appello

In vista della manifestazione “No Ponte” prevista per sabato 29 novembre, alle ore 14, con partenza da Piazza Castronovo, il sindaco Federico Basile e il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, sentono “il dovere istituzionale di rivolgere un appello sia ai partecipanti che all’intera cittadinanza. La libertà di manifestare il proprio pensiero è un diritto fondamentale, che va tutelato e rispettato, soprattutto quando in gioco vi sono temi così rilevanti per il futuro della nostra comunità. Proprio per questo, è indispensabile che la manifestazione si svolga in modo pacifico, civile e rispettoso”.

L’invito è rivolto “a tutti i partecipanti affinché la manifestazione si possa svolgere in un clima di serenità e di rispetto delle ordinarie regole del vivere civile al fine di non snaturare il senso profondo della stessa. Allo stesso tempo, invitiamo tutti a collaborare con senso di responsabilità, affinché la giornata resti un momento di partecipazione democratica. Alla cittadinanza tutta rivolgiamo inoltre l’invito ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare possibili disagi e danni a persone o cose, seguendo le indicazioni che verranno fornite dalle autorità competenti e dalle Forze dell’Ordine”.

Infine il ringraziamento alla prefetta, al questore, alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile “per il lavoro che svolgeranno a tutela della cittadinanza e della città di Messina. L’auspicio è anche in questa occasione Messina possa dare prova di essere una comunità matura, capace di far convivere il dissenso con il rispetto delle regole, delle persone e dei luoghi”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Accoltella 57enne, arrestata 30enne per tentato omicidio aggravato
Policlinico di Messina tra eccellenze cliniche e tecnologie obsolete
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED