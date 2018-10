"No ai tagli alla scuola", studenti in piazza. LA PHOTOGALLERY di Isolino

Anche a Messina oggi si è tenuta la manifestazione degli studenti contro i tagli stabiliti dal governo giallo verde nel settore dell'istruzione. Migliaia di giovani hanno manifestato in corteo e si sono poi fermati a Piazza Municipio per ribadire il NO ad ogni lesione del diritto allo studio. Destinatari degli slogan di protesta il premier Conte ed il vicepremier Salvini: "Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città"

IL VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE