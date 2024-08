Corto di Sera torna per la 13esima edizione dal 5 all’8 agosto a Itala

Sfilza di cortometraggi in piazza Badia, italiani e internazionali. Tante novità per l'apprezzato festival

ITALA – Torna Corto di Sera, il Festival internazionale di cortometraggi indipendenti organizzato dall’omonima associazione, con il il sostegno della Sicilia Film Commission, del Dipartimento Turismo della Regione Siciliana, del Comune di Itala, dell’Arcipretura di Itala e la Pro Loco Giovannello da Itala. Si tratta di un appuntamento atteso, che anche quest’anno si rinnova in piazza Badia a Itala, stavolta dal 5 all’8 agosto. Il festival si inaugura lunedì 5 agosto, alle 21.00, con Corto Espanso: spin off dedicato a opere fuori concorso e a nuovi progetti musicali. Tra le proiezioni anche We Will Remain debutto alla regia dell’artista e filmmaker palestinese Bashar Zarour.

Chillemi: “Sembrava impensabile quando abbiamo iniziato”

E da quest’anno la rassegna è stata inserita nella Federazione italiana dei circoli del cinema, attenta a promuovere i lavori indipendenti e un vero punto di riferimento per gli appassionati. Il direttore artistico Chillemi ha commentato: “Sembra incredibile essere arrivati alla tredicesima edizione. Un traguardo che, quando abbiamo iniziato, sembrava impensabile. Un traguardo che è frutto del lavoro volontario di gente che ama il cinema e il proprio territorio. Come dico spesso questo tipo di Festival oltre a promuovere opere cinematografiche di difficile circuitazione, vuole anche rappresentare un’offerta di intrattenimento alternativa a quella tradizionale”.

Le novità

E ogni edizione è stata ricca di novità. Per il 2024 è importante sottolineare la collaborazione con il Dipartimento di scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali dell’Unime. Infatti un gruppo di studenti del Dams e di Turismo e spettacolo sarà coinvolto nella selezione dei finalisti. La co-organizzatrice del festival, Donatella Manganaro, ha spiegato: “Si tratta di una collaborazione territoriale che ha permesso a cinque ragazzi del Dipartimento di costruire insieme all’organizzazione una parte del programma della tredicesima edizione. Una risorsa importante che ha restituito un nuovo sguardo nel processo selettivo. Una collaborazione che siamo felici di aver costruito con il supporto della Professoressa Antonella Cava, docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi”.

Le categorie

Dal 6 all’8 agosto saranno proiettati i 22 cortometraggi in concorso, divisi in tre categorie: Visioni Isolane dedicata a opere di autori siciliani; From Italy To Itala dedicata a opere provenienti dal resto d’Italia; Internazionali per le opere di autori stranieri. Oltre al tradizionale Premio Speciale Giovannello da Itala, si conferma anche per l’edizione 2024 il Premio Speciale Pietro Panarello, che verrà assegnato al cortometraggio che tratterà in modo originale o con particolare sensibilità il tema dei Diritti Umani. A condurre sarà la giornalista Alessandra Mammoliti. Nelle giornate del festival sarà possibile visitare la Chiesa Arabo Normanna dei S.S. Pietro e Paolo.