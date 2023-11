Cosa c'è nel "pacco da giù": la salsiccia batte tutti tra i prodotti più spediti - Tempostretto

I formaggi vincono tra le categorie. E tra i più cercati anche le melenzane sott'olio. Federica Mari dell'e-commerce Appa: "Migliaia di spedizioni da genitori per i figli"

MESSINA – Al fianco di una realtà ormai radicata, quella relativa ai tanti messinesi emigrati in giro per l’Italia e il mondo, ne è nata (e cresce sempre di più), un’altra: quella che riguarda i prodotti culinari tipici spediti, richiesti, cercati, da gustare lontano da Messina. Non si tratta certo di una novità perché il famoso “pacco da giù”, spesso spedito dai genitori o dai parenti ai figli che studiano o lavorano fuori, c’è ormai da decenni, ma adesso è ancora più facile grazie alla tecnologie e alle app.

Le melenzane sott’olio prodotto più ricercato

A poche settimane dal Natale e dalla chiusura del 2023, abbiamo chiesto agli ideatori dell’e-commerce Appa Messina, Federica e Filippo (vi avevamo raccontato qui la loro storia), i numeri di prodotti e categorie più scelte, per capire quali sono i trend e come i prodotti tipici messinesi e siciliani si stanno ritagliando uno spazio sempre maggiore sul mercato. Il quadro complessivo (al netto di chi spedisce privatamente e degli e-commerce diretti delle varie attività) emerso da Appa è quantomeno particolare. Partendo dai prodotti più cercati, le melenzane sott’olio alla siciliana battono tutti, davanti a brioche “col tuppo”, braciole e salsiccia, mandorle sgusciate, olive schiacciate condite, tuma fresca e pignolata.

Vincono salsiccia e formaggi

Ma al di là della ricerca c’è poi il reale acquisto e a “vincere” è la salsiccia messinese, prodotto più selezionato e spedito. Seguono la ricotta infornata da grattuggiare, le olive schiacciate, la provola e le melenzane sott’olio. Tra le categorie più visualizzate, invece, vincono i formaggi, che battono dolci e biscotti, carne fresca, conserve e rosticceria. E c’è anche un dato geografico. Milano è la città dalla quale risultano più accessi tra ricerche e vendita, con oltre il doppio dei numeri rispetto a Roma. Terzo posto per Torino, poi Bologna, Napoli, Genoa. E c’è anche Catania, con più richieste della stessa Messina.

Federica: “Tantissimi genitori spediscono ai figli”

“Tirando le somme – spiega a Tempostretto Federica Mari – alcuni prodotti inseriti da poco stanno andando a ruba. Parlo, ad esempio, del kit cannolo o delle brioche col tuppo, che abbiamo iniziato a spedire da settembre e sono già richiestissime. Molti messinesi spediscono a Roma, Torino e Milano per i figli, soprattutto la carne. Alla gente mangiare piace e abbiamo capito che le grigliate vanno per la maggiore”.

Filippo e Federica, ideatori dell’e-commerce Appa

Federica ha proseguito: “Siamo molti soddisfatti di come e quanto sta crescendo il progetto Appa. Siamo entrato anche nei circuiti aziendali e anche nelle aziende il prodotto siciliano è tanto richiesto. Dall’inserimento di rustici, cannoli e altre tipologie di carne stiamo raddoppiando e a volte anche triplicando i numeri dello scorso anno. Per questo la macchina andrà ampliata per far fronte all’aumento degli ordini. Ci stiamo lavorando”.

“Trasportare e conservare carne e rustici non è facile, c’abbiamo lavorato parecchio – ha concluso poi Federica – perché volevamo trovare il metodo perfetto per fare arrivare un prodotto perfetto al cliente, che a cui si rivolge un servizio di customer care praticamente perenne, dalla scelta all’arrivo. La gente ora ordina da noi anche per organizzare le mangiate tra amici e parenti, che siano con i rustici, con i dolci o con la carne. Questo a noi fa molto piacere”.